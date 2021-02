A pandemia de coronavírus segue em alta na capital do Paraná. Nesta sexta-feira (26), Curitiba registrou mais 919 casos de covid-19 e 18 novos óbitos. Com cada vez mais casos, a ocupação de leitos UTI SUS exclusivos para pacientes com covid-19 está em 93% nesta sexta. Do total de 363 leitos, restam 24 livres.

Dos novos óbitos registrados, nove ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são nove homens e nove mulheres, com idades entre 37 e 88 anos. Três não apresentavam fator de risco para complicações da covid-19 e seis tinham menos de 60 anos.

Até agora são 2.905 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Com os novos casos confirmados, 140.260 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 130.605 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 6.750 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Números da covid-19 em 26 de fevereiro

919 novos casos confirmados

18 novos óbitos (9 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 140.260

Casos Ativos – 6.750

Recuperados – 130.605

Óbitos – 2.905