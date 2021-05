Curitiba amanheceu gelada nesta quinta-feira (20). De acordo com registros do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mínima chegou a 8,5ºC na capital, apesar da previsão de 12ºC. Mas a sensação térmica foi ainda mais baixa, de apenas 6,9ºC, conforme informações do jornal Meio Dia Paraná, da RPC. No início da tarde, pouco antes das 14h, os termômetros já marcavam 24,1ºC na cidade, a mesma máxima prevista pelo Simepar, que era de de 24ºC.

LEIA MAIS – Prepara o bolso! Sanepar anuncia reajuste no preço da água no Paraná. Dieese contesta!

Essa diferença entre a temperatura mínima registrada e a anunciada pela previsão foi explicada pelo Simepar. “A previsão disponibilizada no site é saída de um modelo numérico. Este modelo prevê um valor de temperatura mínima e máxima, que pode ou não se confirmar. Hoje pela manhã, por exemplo, a previsão indicava valores de temperatura mínima mais elevados do que os observados especialmente nos Campos Gerais e RMC (Região Metropolitana de Curitiba). Pode ocorrer o inverso também”, esclareceu o Sistema.

LEIA TAMBÉM – Provas do concurso Polícia Federal estão confirmadas no domingo de lockdown em Curitiba

Mais frio em Curitiba?

Segundo o Simepar a previsão para esta sexta-feira (21) é de temperaturas entre os 12 e 26 graus.

E a chuva?

A tão necessária e esperada chuva deve dar as caras na capital paranaense apenas na próxima sexta-feira (21), quando o tempo muda, de acordo com a previsão.