O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um alerta de geada para a região de Curitiba para as primeiras horas de sábado (20). Temperaturas mínimas abaixo de 5°C são esperadas para diversos municípios da metade sul do Estado, com destaque para o centro-sul, que pode registrar até mesmo valores negativos.

O alerta do Inmet coincide com o do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) que também prevê a condição para geada no estado na próxima madrugada, que deve ter intensidade moderada a forte.

Segundo o Simepar, Curitiba terá mínima de 3ºC e máxima de apenas 11ºC no sábado. Já no domingo o tempo “esquenta” um pouco, com mínima de 8 e máxima de 13ºC. A chuva deve demorar pra cair novamente na capital.

Temperatura negativa no Paraná

Na sexta-feira (19), Curitiba teve sensação térmica de 2ºC por volta das 7h; outras cidades do Paraná tiveram geada e ainda mais frio. Cidades da região sul, por exemplo, tiveram a temperatura perto de zero e, em alguns casos, registros negativos

Temperatura General Carneiro: -1ºC (sensação de -5)

-1ºC (sensação de -5) Temperatura Palmas : -2,5 (sensação de -2º)

: -2,5 (sensação de -2º) Temperatura Guarapuava: 0,8 (sensação de -1ºC)

0,8 (sensação de -1ºC) Temperatura Pinhão: -0,3ºC (Sensação de -1ºC)