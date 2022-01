O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades para o estado nesta quarta-feira. Segundo o órgão, o Paraná deve ter chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Para o litoral, o Centro de Hidrografia da Marinha emitiu um alerta de mar grosso, que sinaliza a possibilidade de ondas de até quatro metros na área costeira entre Laguna, em Santa Catarina, e Paranaguá.

Apesar do mau tempo, as temperaturas devem continuar elevadas no Paraná nesta quarta-feira, tendo uma queda expressiva a partir de amanhã, dia 27, por conta da entrada de uma frente fria em todo o Sul do país.

