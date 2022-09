O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade em grau severo (Laranja) para Curitiba e grande parte do estado do Paraná nesta segunda-feira (19). De acordo com o instituto, há chance de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos e possibilidade de granizo.

Nesta tarde, a Defesa Civil do Paraná emitiu também um aviso de chuvas intensas para Curitiba e região, com chance de vendaval e granizo. A vigência do aviso da Defesa Civil é de seis horas.

Conforme o Simepar, a chuva deve cessar até a madrugada na região de Curitiba e o sol pode voltar a aparecer já na manhã desta terça-feira (20). A previsão é de que as temperaturas alcancem os 22ºC no meio da tarde. Já a mínima para terça pode chegar aos 11ºC.

O que fazer em caso de tempestade

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).