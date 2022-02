Curitiba e região metropolitana estão sob alerta laranja de temporal nesta sexta-feira (25). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta vale até as 10h deste sábado (26). A previsão é de chuva com intensidade entre 30 mm por hora e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos na velocidade de 60 km/h a 100 km/h. Não se descarta a queda de granizo.

Ainda conforme o Inmet, há “risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”. O alerta vale para outras regiões do Paraná.

Pancadas de chuvas e descargas elétricas

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta sexta, “áreas de instabilidades com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas seguem atuando entre o sudoeste e o centro-sul do estado. No oeste e noroeste, núcleos isolados de chuvas começam a se intensificar neste início de tarde”.

Em Curitiba, a máxima prevista pelo Simepar ao longo da tarde é de 28º C.