O tempo nesta segunda-feira (06) é de instabilidade em todo o Paraná, principalmente na região Leste do Estado, como no Litoral e Curitiba e região metropolitana. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, há risco de tempestades, com ventos fortes por causa do calor intenso.

LEIA TAMBÉM:

>> Cofre de banco no Centro de Curitiba é arrombado por assaltantes. Roubo foi “cirúrgico”

>> IPTU 2022 com reajuste “zero” é aprovado em Curitiba pelos vereadores

Por causa da instabilidade, a Defesa Civil emitiu um alerta no começo da tarde de chuvas intensas para Curitiba, com risco de raios, vendaval e granizo. A vigência segue também para a região metropolitana por até seis horas.

Web Stories