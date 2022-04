O tempo em Curitiba e região metropolitana deve seguir instável neste fim de semana. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a presença de umidade deve marcar o sábado (9) e o domingo (10), com mais chance de chuva entre o domingo e a segunda-feira (11). Porém, até as 23h30 desta sexta-feira (8), há alerta amarelo de temporal, com risco de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Não se descarta a queda de granizo.

Segundo o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além da chuva, ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h podem ocorrer ao longo desta sexta. Apesar da ventania, o alerta amarelo traz baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. A temperatura máxima prevista para esta sexta-feira, em Curitiba, é de 24º C.

Fim de semana

Segundo o Simepar, a atmosfera segue instável sobre todo o Paraná neste sábado. Não há previsão de frente fria para o estado, “mas o ar que predomina na região segue aquecido e com muita umidade. Nestas condições áreas de instabilidade se desenvolvem preferencialmente a partir da tarde. As chuvas previstas são isoladas e de curta duração, e ocorrem principalmente no interior paranaense”, diz a previsão.

No sábado, as temperaturas devem variar entre 18º C e 23º C na capital. Já entre o domingo e o início da próxima semana, o Simepar aponta a ocorrência de chuvas. No domingo, principalmente a partir da tarde, a chance de chuva é maior por causa da elevação das temperaturas. Em Curitiba, a variação térmica prevista para o dia deve ficar entre 18º C e 24º C.

Litoral

Nas praias, a previsão do tempo é parecida com a de Curitiba. Chuvas podem ocorrer por causa da umidade combinada com as temperaturas mais elevadas. Pancadas de chuva podem ocorrer tanto no sábado como no domingo. As temperaturas máximas previstas paro Litoral, nos dois dias, devem variar entre 22º C e 25º C.

Frente fria

Conforme aponta o Simepar, uma frente fria deve chegar ao Paraná entre a segunda-feira e a terça-feira (12). Com isso, há risco de “tempestades e chuvas expressivas” em várias regiões paranaenses, informa o Simepar.