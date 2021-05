Curitiba registrou, segundo boletim deste (15), 690 novos casos de covid-19 e mais 18 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. As vítimas fatais são 12 homens e seis mulheres, com idades entre 49 e 83 anos. Cinco pessoas tinham menos de 60 anos. São mais 241 casos ativos, se comparado com o boletim de sexta-feira (14). Casos ativos representam pessoas capazes de transmitir o coronavírus.

Até o momento foram contabilizadas 5.033 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. A situação preocupa, tanto que a secretária de saúde Márcia Huçulak alertou para o risco de bandeira vermelha já na próxima quarta-feira caso os números sigam aumentando.

Com os novos casos confirmados, 201.173 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 188.172 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 7.968 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Ocupação do Sus em Curitiba

Neste sábado (15), a taxa de ocupação dos 525 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 95%. Restam 27 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 726 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 78%. Há 158 leitos vagos.

Números da covid-19 em 15 de maio

690 novos casos confirmados

18 novos óbitos (8 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 201.173

Casos ativos – 7.968

Recuperados – 188.172

Óbitos – 5.033