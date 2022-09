Milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil reúnem-se nesta tarde de Sete de Setembro no Centro Cívico, em Curitiba. O ato, realizado em meio às comemorações pelo bicentenário da Independência do Brasil, é em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Os organizadores do evento anunciaram a presença de duas irmãs de Bolsonaro, Vânia e Maria Denise.

Os manifestantes ocupam várias quadras da Avenida Cândido de Abreu, desde o Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, até a Praça 19 de Dezembro, onde pela manhã fiéis evangélicos realizaram um “culto pela pátria”. Carros fazem buzinaço pela região.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná

Alguns manifestantes usam camisetas com os dizeres “Pró-Armas” e também há cartazes em defesa do voto impresso, além de críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), com menções aos ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.

As músicas de três carros de som que animam o evento destacam Bolsonaro e criticam o ex-presidente Lula (PT), também candidato à Presidência, enquanto apoiadores gritam palavras de ordem como “fora PT” e “fora STF”.

“Estamos aqui novamente comemorando o Sete de Setembro, mas principalmente mostrando para o STF que o Brasil é Bolsonaro, é Bolsonaro 2022, eleito no primeiro turno”, disse ao microfone Paula Milani, líder do Acampamento com Bolsonaro, antigo Acampamento Lava Jato. Ela disse ter ficado dois anos em frente à Justiça Federal, no bairro Ahú, apoiando o “traidor” – uma referência ao ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (União Brasil), hoje candidato a deputado federal pelo Paraná.

“As pesquisas estão se acertando neste momento, e o nosso presidente vai ganhar esta eleição com muita folga”, afirmou Rodrigo Reis, outro organizador do ato.

Vânia, irmã do presidente Jair Bolsonaro, acena a apoiadores do presidente em Curitiba. Foto: Letícia Akemi/Gazeta do Povo