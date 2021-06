O céu ainda deve estar carregado de nuvens em Curitiba nesta quarta-feira (23) e as temperaturas também seguem amenas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as máximas não devem ultrapassar os 17º C na capital. No Litoral, o dia também deve ser de tempo úmido, com chance de garoas isoladas. O fator predominante para a nebulosidade no Leste do do estado é a umidade que entra do oceano para o continente.

+Leia mais! Polícia ouve amigos e familiares de mulher assassinada com 14 tiros em Curitiba

Em Curitiba, nesta quarta, não há previsão de chuva significativa e, no período da tarde, o sol deve começar a aparecer entre nuvens. Segundo o Simepar, além das máximas não subirem mais do que 17º C, as mínimas perto dos 12º C seguem mantendo a manhã fria na capital, assim como em dias anteriores.

Conforme a meteorologia, o tempo deve começar a firmar na região de Curitiba na quinta-feira (24), mas é na sexta-feira (25) que o sol deve predominar mais. A tendência é que as temperaturas também comecem a se elevar na entrada do fim de semana.

Outras regiões

Conforme aponta o Simepar, tirando o Leste, as demais regiões do Paraná devem se apresentar com estabilidade atmosférica nesta quarta-feira. O sol volta a predominar em grande parte das regiões. Segundo a meteorologia, no Sudoeste, Oeste, Noroeste e Norte, a tarde será de temperaturas agradáveis.

LEIA TAMBÉM:

>> Parque da região de Curitiba vira palco de rachas e aglomeração; moradores têm medo

>> Motoboy atingido por carro em Curitiba recebe alta após 10 dias em hospital

Já nas praias paranaenses, o friozinho ainda permanece ao longo do dia, por causa da umidade. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o Simepar aponta uma variação térmica entre 15º C e 18º C nesta quarta.