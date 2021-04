O tempo deve seguir um pouco mais encoberto em Curitiba e região nesta segunda-feira (5). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a umidade que chega do oceano colabora para a formação de nuvens. Porém, a condição para chuva deve se concentrar mais no Litoral do Paraná. No Interior do estado, as temperaturas devem voltar a se elevar e o tempo fica mais firme.

Em Curitiba, nesta segunda, apesar do céu estar mais nublado, apenas chuvas esparsas podem ocorrer. Segundo o Simepar, as temperaturas nos termômetros devem variar entre 15º C e 22º C. Significa que o tempo característico de outono continua.

Litoral

Nas praias do Paraná, a chance de chuva é maior por causa dos ventos que carregam umidade do oceano em direção ao continente. De acordo com o Simepar, as temperaturas não mudam muito em relação aos últimos dias.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a máxima prevista gira em torno dos 26º C, com mínima de 18º C. Segue a tendência para a manhã ser mais fria e o período da tarde mais ameno.

Nas demais regiões do estado, poucas alterações das condições do tempo. Segundo o Simepar, a possibilidade de chuva se mantém mais restrita ao Litoral paranaense. No Interior, o destaque é a rápida elevação das temperaturas. No período noturno, de acordo com a meteorologia, aumenta a chance de chuva nas áreas de fronteira com a Argentina e o Paraguai.