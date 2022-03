A Rede Esperança, uma instituição sem fins lucrativos, está oferecendo diversos cursos profissionalizantes para jovens com mais de 16 anos que pretendem ingressar no mercado de trabalho. Além destes cursos, também tem projetos voltados a adolescentes de 12 a 15 anos e também para a comunidade em geral.

A entidade tem o sonho de formar profissionais e cidadãos solidários, construindo juntos um mundo mais fraterno e humano. “Realizamos nosso sonho a cada dia, através de programas gratuitos oferecidos pelo Centro Profissionalizante em Curitiba. Nossa missão é disponibilizar infraestrutura e executar ações para a profissionalização e a promoção humana de adolescentes, jovens e adultos de baixa renda e/ou que se encontram em situação de risco”, conta Graziella Colombo, diretora executiva da Rede.

+ Leia também: Evento vai disponibilizar mais de 200 vagas de empregos para PCDs em Curitiba

Em 30 anos de existência, a Rede Esperança já ajudou 50 mil pessoas e se destacou por atuar em três caminhos: o da profissão, do fortalecimento do “ser” e promoção humana.

Atualmente, os projetos oferecidos são:

Construindo o futuro (12 a 15 anos) – Programa de desenvolvimento integral dos adolescentes através de oficias, tasi como Esporte e Lazer, Educação Musical, Inclusão Digital, Teatro e Formação Humana;

Cursos Profissionalizantes (acima dos 16 anos) – Cursos de qualidade para o ingresso no mercado de trabalho: Panificação e Mecânica Básica

Adolescente Aprendiz (de 16 a 22 anos) – Programa de Inserção de adolescentes no mercado de trabalho: Mecânica Automotiva e Auxiliar Administrativo.

Ações transversais (diversas idades) – Atividades diversas que proporciona desenvolvimento e lazer à comunidade: Comunidade Ativa, Clube de Mães, Escola de Futsal, Grupo de Violão e Eventos.

+ Viu essa? Em crescimento, Tribuna e UmDois abrem vagas para desenvolvedores web

Veja os cursos disponíveis atualmente!

Bazer Beneficente – todas as quintas-feiras, das 10h às 16h.

Nota Paraná – Ao efetuar suas compras, caso você não insira o CPF na Nota, você pode doá-la para a Rede Esperança, revertendo uma parte do valor da nota para dialçoes à instituição.

Doações diretas

Banco do Brasil

Agência 2456-2

Conta corrente 10408-6

A Rede Esperança fica na Rua Nicácio Riquelme, 192, bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. O telefone de contato é o (41) 3015-4936. O email é rede@redeesperanca.org,br. Acesse e conheça nossas redes sociais!

+ Leia mais: Sanfona roubada em Curitiba, que custa o preço de um carro, vira alvo de inquérito da Polícia

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!