A sexta-feira traz consigo a calmaria que antecede a tormenta. Calma, não é preciso ficar preocupado. A previsão do tempo é que Curitiba e região tenham um dia de estabilidade, com nebulosidade variável e temperaturas amenas. No sábado, no entanto, a chuva estará presente em todo o estado em intensidades variáveis.

Hoje (sexta) o cenário é muito parecido com o de ontem. Ainda sob influência dos ventos oceânicos que mantêm a umidade alta, a faixa Leste tem possibilidade de chuviscos, especialmente da Serra do Mar para o Litoral. A temperatura máxima não ultrapassa os 28ºC nas praias e 25°C em Curitiba.

Vencido os Campos Gerais, as temperaturas sobem consideravelmente em suas médias do dia. Por Londrina, Maringá, e Paranavaí, a máxima ultrapassa tranquilamente os 30ºC. No Oeste e Sudoeste o cenário é de instabilidade com a chegada de uma frente fria vinda do Paraguai. o entanto, a região está com um bloqueio atmosférico que segura a frente pelo menos até amanhã.

No sábado os prognósticos do Simepar mostram que os maiores acumulados de chuva serão da região Central do estado ao Litoral, passando obviamente pela capital. Por ali, chuva em média intensidade. No restante do Paraná podem acontecer pancadas mais fortes no sábado. A situação se inverte no domingo, com chuvas mais fortes na Grande Curitiba.