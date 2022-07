Os moradores de Curitiba terão nova oportunidade para colocar a carteira vacinal em dia. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba vai promover, no próximo sábado (23), mais um Dia D de vacinação. Serão abertas 19 unidades de saúde (lista abaixo) para a multivacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos, das 9h às 17h.

Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário geral oferecidas na rede municipal – como hepatite B, pentavalente, rotavírus e as demais da lista abaixo. Todas as pessoas acima de 6 meses de idade também podem receber o imunizante contra a gripe. Podem procurar a vacina contra a covid-19 as pessoas com 5 anos ou mais anteriormente convocadas e que ainda não compareceram.

“Queremos que as pessoas fiquem protegidas de doenças que são graves. Quem tem algum imunizante em atraso e não consegue se vacinar durante a semana, deve se programar para participar deste Dia D. Vacina é saúde e um ato de amor. Quem ama vacina”, afirma a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Este é o segundo Dia D que a SMS promove este ano. No anterior, em 11 de junho, Curitiba aplicou 19 mil doses de vacinas em crianças, adolescentes, adultos e idosos.

O Dia D é realizado na esteira do lançamento da campanha de divulgação Quem ama, Vacina da Prefeitura de Curitiba, que reforça a importância da vacinação. Este Dia D é feito em conjunto com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), como parte das ações do movimento Vacina Mais, lançado em 29 de junho pela Organização Panamericana da Saúde (Opas), com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (Conasems), o Conselho Nacional da Saúde (CNS) e o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass).

Como consultar

Para verificar se há vacinas pendentes, basta acessar o Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), e clicar na opção “Carteira de Vacinação” e escolher a aba “Pendentes”, que irá mostrar as doses do calendário nacional de vacinação em atraso.

No caso das vacinas contra a covid-19, confira aqui quais doses você precisa tomar e quais os intervalos entre uma aplicação e outra. O site Imuniza Já Curitiba também informa quais grupos estão sendo convocados e quais podem comparecer nas repescagens contínuas.

Vacinas disponíveis

– Vacinas do calendário – BCG, hepatite B, pentavalente, VIP/ VOP (pólio), rotavírusírUnidade de Saúde, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), varicela, hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, pneumo 23, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana).

– Vacina contra a gripe (influenza) – disponível para pessoas acima de 6 meses de idade que não receberam esta dose em 2022.

– Vacina contra a covid-19 – primeira e segunda doses e doses de reforço (veja aqui e aqui quais os públicos já convocados e o intervalo mínimo entre as doses) para pessoas com 5 anos ou mais.

Com a recomendação do Ministério da Saúde para a vacinação contra a covid-19 em crianças de 3 e 4 anos, a SMS está avaliando os estoques do imunizante recomendado (Coronavac) para esta população e o envio da Nota Técnica, com as orientações e procedimentos para a imunização deste novo público. Assim que possível, irá divulgar o cronograma de vacinação deste público.



Unidades abertas para o Dia D de vacinação neste sábado (23)

Horário: das 9h às 17h (os locais de vacinação também podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba)



Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Unidade de Saúde Nossa Senhora Aparecida

Rua Carlos Amoretty Osório, 169 – Sítio Cercado



Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Abranches

Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

Unidade de Saúde Santa Cândida

Avenida Paraná, 5050 – Santa Cândida



Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

Unidade de Saúde Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer



Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Salgado Filho

Avenida Senador Salgado Filho, 5265 Uberaba

Unidade de Saúde Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia



Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Cândido Portinari

Rua Durval Leopoldo Landal, 1529 – CIC

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – CIC



Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco



Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Unidade de Saúde Fanny Lindoia

Rua Conde dos Arcos, 295 Lindoia



Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Amélia

Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Unidade de Saúde Santos Andrade

Rua Nelson Ferreira da Luz,145 – Campo Comprido



Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

Unidade de Saúde Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre



Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara

Unidade de Saúde Dom Bosco

Rua Angelo Tosin, 100 – Campo do Santana