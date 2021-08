Após uma semana gelada, com recordes de índices negativos e ocorrência de geada, Curitiba volta a ter temperaturas mais amenas a partir deste domingo (1º). Segundo o Simepar, a capital fica com temperaturas entre os 9 e 13ºC e a chuva deve demorar para aparecer.

A razão para a mudança é o avanço de uma área de instabilidade que deve levar chuvas fracas concentradas na área norte do Paraná. Para Curitiba, a chuva é prevista apenas para o dia 13 de agosto, ou seja, situação bastante crítica por causa do nível dos reservatórios que abastecem Curitiba e região e que mantém a capital no rodízio no abastecimento de água.

Para esta segunda-feira (02) estabilidade atmosférica volta a predominar em grande parte do Paraná, segundo o Simepar. Apenas entre os Campos Gerais e o leste, a nebulosidade fica variável com possibilidade de chuviscos ocasionais, principalmente entre a Serra do Mar e as praias.