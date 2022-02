A 7ª edição do Concurso Miss Segurança Brasil tem quatro finalistas do Paraná. Rubia Karina, Bruna Wollinger e Joice Mereth são de Curitiba, e Rosária Pflanzer de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana. Elas e mais 15 mulheres estão classificadas para a decisão, que ocorre no dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher. Veja no final todas as candidatas selecionadas para a fase final.

Bruna Wollinger, faz parte do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Paraná (SINDESP-PR), Joice Mereth da Segurpro, Rubia Karina da Prosegur e Rosária Pflanzer da Intersept, em São José dos Pinhais, concorreram ao lado de mais outras 100 profissionais da segurança. A escolha da vencedora acontece por jurados escolhidos pela organização do evento.

Joice Mereth e Bruna Wollinger estão disputando o concurso de Miss Segurança. Foto: Divulgação.

O concurso teve início em 2015 e tem como principal objetivo destacar o papel da mulher neste segmento que era predominantemente masculino. Atualmente, é mais comum encontrarmos mulheres vigilantes em bancos, condomínios e empresas

A premiação prevê para a primeira colocada o valor de R$ 1 mil reais; a segunda R$500,e a terceira colocada R$300.

Na imagem as candidatas Rúbia Karina e Rosária Pflanzer. Fotos: Divulgação.