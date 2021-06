O dia amanheceu com forte neblina em Curitiba e região nesta terça-feira (15) e as temperaturas continuam baixas. Por causa da presença marcante do ar seco e gelado, o sol deve voltar a brilhar ainda pela manhã. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a condição de tempo estável seguirá atuando sobre grande parte do estado. Há possibilidade de chuva isolada e fraca apenas entre a Serra do mar e as praias.

As temperaturas devem variar entre 7º C e 20º C nesta terça-feira com neblina em Curitiba. Conforme a meteorologia, apenas a partir de quinta-feira (17) o tempo deve começar a mudar, quando os ventos devem passar a trazer umidade do oceano em direção ao continente. Com isso, as condições para dias nublados voltarão ao Paraná. “Na quarta (16), os ventos já começam a apresentar uma mudança de direção. A partir de quinta, os chuviscos isolados ganham mais força para ocorrer”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Enquanto isso, o Simepar explica que o padrão de resfriamento das temperaturas segue mais significativo entre a madrugada e a manhã. As condições também permanecem favoráveis para a formação de nevoeiros, principalmente entre a região metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e Centro do estado.

Litoral

Nas praias do Paraná, a terça-feira tende a ser de tempo bom. Possibilidade de chuviscos ou garoas ocorre apenas na região da Serra do Mar. Nas áreas litorâneas, a massa de ar seco e frio ganha força e o dia amanhece ainda gelado. Depois, o sol aparece e ajuda a esquentar o dia.

Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 10º C e 20º C.

