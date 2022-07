Madrugada foi gelada nesta sexta-feira, primeiro dia do mês de julho, em Curitiba, região metropolitana e cidades mais ao Sul do Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros nas estações de medição chegaram a 5,6°C, mas em algumas regiões até geada se formou, como mostra foto abaixo de hoje mais cedo, em São José dos Pinhais.

A manhã e a sexta-feira serão de tempo estável, com presença de pouca nebulosidade, na maior parte do Estado. Apenas na faixa litorânea há presença de algumas nuvens. Destaque novamente para as baixas temperaturas registradas entre o sul, centro e parte do leste paranaense. Menor valor desta sexta-feira ocorreu em General Carneiro, com -1,8°C.

Durante o dia, as temperaturas variam de 10°C a 19°C em Curitiba, 13°C a 19°C no litoral e 4°C e 21°C na região de União da Vitória. No Noroeste do estado, as temperaturas variam de 13°C a 28°C.

O tempo não terá alterações significativas nas condições neste sábado no Paraná. “Com pouca nebulosidade e o sol predominando, contribuindo para termos uma grande amplitude térmica na maioria das regiões. Espera-se, no entanto, uma tarde um pouco mais aquecida, com aumento na intensidade dos ventos no oeste do Estado”, diz o Simepar.

Na faixa litorânea, onde ocorre maior variação de nuvens por conta da umidade do mar, não esquenta tanto. Só há previsão de chuvas para o final da próxima semana.

Geada em São José dos Pinhais. Foto: Colaboração