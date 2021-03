Curitiba registra nesta quarta-feira (10) mais 1.274 casos de covid-19 e 22 novos óbitos da doença. Com alta de casos ativos, que nesta quarta somam 11.308, a Secretaria Municipal da Saúde ativou mais seis leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 no Hospital de Clínicas e dois na UPA Tatuquara, mas a taxa de ocupação segue em 96%. Restam apenas 18 leitos livres.

Do total de mortes registradas, 11 ocorreram nas últimas 48 horas. as novas vítimas são 13 homens e 9 mulheres, com idades entre 39 e 96 anos. Apenas uma vítima, de 54 anos, não apresentava fatores de risco para complicações da covid-19.

Até agora são 3.116 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Com os novos casos confirmados, 151.838 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 137.414 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Números da covid-19 em 9 de março

1.274 novos casos confirmados

22 novos óbitos (11 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 151.838

Casos ativos – 11.308

Recuperados – 137.414

Óbitos – 3.116