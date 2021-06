A semana começa sem alteração nas condições do tempo em Curitiba e região. Nesta segunda-feira (14), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), segue o friozinho na capital pela manhã, que nesta segunda-feira chegou a 7,1ºC, e o dia fica mais ameno à tarde. IA razão deste frio todo é um sistema de alta pressão atmosférica com a massa de ar mais seca e gelada que segue atuando no Paraná, deixando praticamente todas as cidades com tempo bom e temperaturas mais baixas.

+Viu essa? Curitibana faz história com movimento inédito na ginástica. “Sonho representar Curitiba em Paris em 2024”

Em Curitiba, nesta segunda, a meteorologia aponta uma variação térmica entre 7,1º C e 19º C. Assim como prevê o Simepar, o amanhecer deverá ser frio em boa parte das regiões paranaenses, “mas com baixa probabilidade de geadas”. Porém, há condição favorável para nevoeiros, principalmente no Centro-sul do estado, Campos Gerais e região metropolitana.

Em General Carneiro, extremo sul do Paraná, a mínima chegou a 0,6ºC.

Litoral

Nas praias do Paraná, o tempo também segue firme nesta segunda-feira. Segundo o Simepar, o sol predomina no Litoral e as temperaturas devem ser basicamente as mesmas dos últimos dias.

Conforme a previsão, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 10º C e 19º C.