O frio chegou pra valer em Curitiba e região nesta segunda-feira (24), com o recorde de manhã mais fria do ano, superando os 8,5ºC do último dia 20. Segundo o Simepar, por volta das 7h, Curitiba tinha 6,7ºC, mas com sensação térmica de 4ºC, com chance, inclusive, de registros de geada em pontos da Grande Curitiba. A máxima nesta segunda-feira não deve ultrapassar 17°graus. Ventos acima de 50 km/h são esperados na região Leste, ou seja, com intensidade menor comparado ao da sexta-feira passada (21), que provocaram danos na cidade.

Quem saiu logo cedo de casa precisou se agasalhar muito e, além da proteção contra a covid-19, muitas blusas, cachecol e gorros foram necessários para encarar a friaca de logo cedo.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), devido a presença da massa de ar polar, o frio segue com menor intensidade, pelo menos em Curitiba. Nesta terça-feira (25) é previsto temperatura entre os 8ºC e 21ºC. Chuva deve voltar para a capital apenas na sexta-feira (28).

Alerta de geada

Há ainda previsão de geada de fraca, moderada e forte na região sul do Paraná para esta terça e quarta-feira. Não esqueça de colocar uma blusa mais quente e a pedida é um bom chocolate quente (veja receitas boas para esse friozinho).

Tempo no litoral do Paraná

No litoral do Paraná, a previsão pelo Simepar aponta um dia um pouco mais quente comparado ao de Curitiba, mas frio para os padrões litorâneos. A mínima deve ser de 9°graus e máxima de 20°graus ao longo do dia em Guaratuba. Aliás, no fim de semana, o litoral foi palco de tentativas frustradas de pessoas que tentaram aproveitar alguns dias perto do mar. No entanto, barreiras sanitários impediram o acesso de 332 motoristas.

No interior, geada em várias regiões. Em Guarapuava, centro-sul do Paraná, a mínima prevista de 3°graus para o começo da segunda. Boa semana a todos e não se esqueça de se proteger do frio e da covid-19.