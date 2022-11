Manifestantes se reúnem neste domingo (13) em frente a quartéis de Curitiba. Há movimentação no quartel do Boqueirão e também nos bairros Bacacheri e Pinheirinho.

Na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Boqueirão, os participantes ouvem o Hino Nacional e Hino à Bandeira, e carregam cartazes com mensagens como “Sem censura”, “Salve as Forças Armadas”, “Vem para o quartel”, entre outras frases. Veja no vídeo abaixo!

No Boqueirão, o trânsito flui normalmente, apesar da presença das pessoas nos dois sentidos da avenida. No local, há barracas e famílias de manifestantes, com participantes de jovens a idosos.

Resultado das eleições

Os protestos ocorrem mesmo após resultado das eleições ter sido declarado há duas semanas, com os ânimos seguem exaltados em todo o país. E nem o resultado do tão esperado relatório das forças armadas sobre as urnas eletrônicas diminuiu a tensão entre os insatisfeitos com o resultado do pleito.

