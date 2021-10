A oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estará nas ruas neste sábado (02), em Curitiba. As manifestações estão marcadas para ocorrer na Praça Santos Andrade, no Centro, no período da tarde. Segundo os organizadores, há atos confirmados em 251 cidades brasileiras e em 16 países. A principal pauta das manifestações contra Bolsonaro será o impeachment do presidente.

Os protestos estão sendo organizados por centrais sindicais, movimentos sociais e partidos de esquerda e de centro. Nas redes sociais, políticos paranaenses estão pedindo a participação popular no evento. Roberto Requião (MDB), ex-governador do Paraná, convocou os simpatizantes para mostrar a insatisfação com o governo federal. “Falta emprego, empresas quebram. O petróleo não é mais brasileiro”, disse Requião que prometeu estar na manifestação.

A vereadora curitibana Carol Dartora (PT), também pediu apoio nas redes sociais ao relatar a falta de emprego e mortes na pandemia da covid-19. “Queremos emprego, vacina para todos e auxílio emergencial de 600 reais. Não aceitamos privatizações, o alto preço da gasolina e do gás de cozinha, propina na compra da vacina. Já são 594 mil mortos. Centenas de milhares delas poderiam ser evitadas se a vacina não fosse ignorada”, escreveu Carol.

As entidades alertam para o uso de máscara, álcool em gel e manter estratégias de distanciamento.

