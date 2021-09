Nesta quarta-feira (29), Curitiba passou a marca de 1 milhão de pessoas com a imunização completa contra a covid-19, tendo recebido as duas doses da vacina ou a dose única (Janssen). Ao todo, são 1.003.914 curitibanos com o esquema vacinal completo.

Até o momento, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba imunizou 1.434.926 pessoas com a primeira dose ou a dose única (Janssen) da vacina anticovid.

Ao todo, Curitiba já aplicou 2.420.751 unidades do imunizante, sendo 1.396.813 primeiras doses e 965.801 segundas doses; 38.113 doses únicas e 20.024 doses de reforço.

Vacinados com 18 anos ou mais

Entre a população com 18 anos ou mais, 1.390.201 curitibanos receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus até esta quarta-feira (29/9). Destes, 1.003.874 completaram o esquema vacinal. 965.801 pessoas receberam a segunda dose da vacina e outras 38.113 pessoas receberam a vacina em dose única.

Ao todo, 98,7% da população de Curitiba acima de 18 anos já recebeu ao menos uma dose do imunizante e 69% dos curitibanos com 18 anos ou mais concluíram o esquema de imunização contra o novo coronavírus.

Adolescentes de 12 a 17 anos

A SMS concluiu nesta semana o chamamento para a vacinação contra a covid-19 dos adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades ou deficiências. Até o momento, foram vacinados 6.612 curitibanos dessa faixa etária. Destes, 40 já receberam também a segunda dose, sendo do grupo de gestantes abaixo de 18 anos.

Doses recebidas

Até o momento, Curitiba recebeu do Ministério da Saúde, repassadas pelo Governo do Paraná, 2.684.888 doses de vacinas, sendo 1.505.938 para primeira dose, 1.116.695 para segunda dose, 38.975 doses de aplicação única e 23.280 doses de reforço. Nesse montante já estão contabilizados os 5% de reserva técnica.

A reserva técnica é uma medida de segurança, faz parte dos protocolos da logística e é necessária para evitar problemas no fluxo de imunização que possam ser causados por imprevistos eventuais, como por exemplo, quebra acidental de frascos.

O município tem capacidade para vacinar até 30 mil pessoas por dia e o avanço do cronograma de imunização ocorre à medida que as doses são enviadas pelo Ministério da Saúde ao governo estadual, responsável por distribuir os lotes do imunizante aos municípios.

