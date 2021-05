A tão esperada chuva em volume considerável para ajudar na crise hídrica deve chegar a Curitiba e região nesta terça-feira (11). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria que chega do Sul do Brasil traz instabilidade e, depois, baixas temperaturas para a capital. Pelo menos até a quarta-feira (12) as precipitações devem se manter. Na região do Litoral também chove.

Em Curitiba, nesta terça, o Simepar aponta uma variação térmica ainda com temperaturas agradáveis. Conforme o mapa meteorológico, as máximas previstas giram em torno dos 24º C, com mínimas perto dos 14º C. “E a chuva já deve chegar. O volume preciso ainda será observado ao longo da terça-feira, mas o que dá para adiantar é que o sistema aponta um volume bom, que pode colaborar para amenizar a crise hídrica”, explica a meteorologista Lidia Luisa Mota, do Simepar.

Na quarta-feira ainda chove ainda mais na capital e a previsão é de que as temperaturas caiam. De acordo com o Simepar, isso ocorre porque uma massa de ar frio passará a predominar, após a passagem da frente fria. “Os registros devem cair consideravelmente. As máximas para a quarta-feira giram em torno dos 14º C, de acordo com as análises”, aponta a Lidia Mota. A previsão é de 35 milímetros de chuva.

Litoral

Nas praias do Paraná, o tempo chuvoso deve seguir presente ao longo da semana. Segundo o Simepar, a passagem da frente fria aumenta a umidade que já atua por lá e, ao contrário de Curitiba, mesmo depois dela a chuva ainda permanece. Mas as temperaturas baixam já na quarta-feira.

Nesta terça-feira, as temperaturas devem variar entre 16º C e 22º C em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Na quarta, os termômetros devem passar a marcar 14º C de máximas, com mínimas perto dos 11º C. “Esfria bastante. Mas, enquanto as outras regiões começam a apresentar estabilidade, no Litoral ainda deve continuar chovendo”, finaliza a meteorologista do Simepar.