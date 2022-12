Motoristas que circulam pelo Pinheirinho, em Curitiba, deverão ficar atentos! Um novo binário começa a funcionar a partir desta quinta-feira (15). As ruas envolvidas nesta mudança do trânsito, que começou às 11h, são as ruas Izaac Ferreira da Cruz e Emanoel Voluz. Além da mudança nos sentidos das vias, o trecho vai passar a ter ciclofaixa de 900 metros e uma mudança no trajeto das linhas do transporte coletivo que passam pela região. (veja mais detalhes abaixo).

+Viu essa? “Cratera” em asfalto deixa avenida parcialmente bloqueada em Curitiba

Segundo a prefeitura de Curitiba, a mudança é implantada e será acompanhara pela Superintendência de Trânsito (Setran). O objetivo dos agentes é melhorar a circulação e a ligação viária na região. Agentes da Setran estarão no local nos próximos dias para orientar os motoristas. Em caso de chuva, a implantação será cancelada e reagendada. Porém, segundo a previsão do tempo para Curitiba, a chuva não deve chegar nesta quinta-feira.

Como vai funcionar o novo binário de Curitiba?

A prefeitura de Curitiba informou que, com a mudança, a Rua Izaac Ferreira da Cruz passa a ter sentido único de circulação da Rua Mal. Octávio Saldanha Mazza para a Rua Rosa Tortato. Já a Rua Emanoel Voluz passa a ter sentido único de circulação da Rua Rogério Xavier Rocha Lourdes para a Rua Victor Modesto de Oliveira.

Novo binário em Curitiba passa a funcionar nesta quinta-feira (15). Foto: Divulgação.

Binário muda vias do entorno

Além das ruas do binário, o sentido de outras vias da região também será modificado. Esse é o caso da Rua Rosa Tortato, que passa a ter sentido único de circulação da Rua Izaac Ferreira da Cruz para a Rua Joaquim Ferreira Bello. Em outro trecho, a Rosa Tortato passa a ter sentido único de circulação da Izaac Ferreira da Cruz para a Rua Emanoel Voluz.

Outra mudança é na Rua João Laertes Bochnia, que passa a ter sentido de circulação em mão inglesa entre as ruas Ricardo Gasparian Machado e a Emanoel Voluz.

+Leia mais! Trio faz arrastão em ônibus de Curitiba; dois são presos com 11 celulares

Além das alterações de sentidos, um novo semáforo foi instalado no cruzamento da Rosa Tortato com a Emanoel Voluz. Outros quatro semáforos já existentes foram readequados.

Não curtiu? Reclame no 156!

A prefeitura informou que a mudança no local ocorreu após estudos técnicos, avaliando dados de fluxo de veículos, de pedestres e de impactos no tráfego gerado. Qualquer complicação os motoristas podem reclamar através da Central 156, da prefeitura de Curitiba.

Veja que incrível!