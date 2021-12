Curitiba passa a contar com mais um novo radar de fiscalização de trânsito nesta quinta-feira (9). O equipamento foi instalado no Batel, no cruzamento da Rua Alferes Ângelo Sampaio com a Avenida Visconde de Guarapuava.

O limite de velocidade do radar, segundo a prefeitura de Curitiba, é de 50 km/h, velocidade padrão para a capital, com exceção de avenidas e da Linha Verde.

Ainda conforme a prefeitura, o radar é daquele modelo mais “inteligente”, sem áreas de sombra e que fiscaliza avanço de sinal, parada sobre a faixa de pedestres e velocidade acima do limite.

Radares mais modernos

Os equipamentos que integram a fiscalização eletrônica de velocidade em Curitiba e que vêm sendo instalados desde o mês de abril possuem tecnologia chamada de não intrusiva. Com laços virtuais, a tecnologia permite cobrir a totalidade da área definida para a fiscalização, sem as chamadas áreas de sombra e sem possibilidade de a infração não ser detectada.

