O boletim epidemiológico desta terça-feira (30) confirmou mais um triste recorde. Em um único boletim, Curitiba somou mais 47 óbitos, o maior número registrado desde o início da pandemia. Mais 908 novos casos de covid-19 foram confirmados, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde.

Do total de novas mortes, 45 ocorreram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são 24 homens e 23 mulheres, com idades entre 42 e 92 anos. Dezesseis pessoas tinham menos de 60 anos e duas não tinham fator de risco para complicações da covid-19.

Com a atualização, 3.827 pessoas vieram a óbito por causa do coronavírus desde o início da pandemia em Curitiba. Com os novos casos confirmados, 173.002 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 156.737 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 12.438 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Nesta terça-feira (30), a taxa de ocupação dos 513 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 100%. No momento não há leitos livres. A taxa de ocupação dos 874 leitos clínicos está em 100%, não há leitos livres.

Números da covid-19 em 30 de março

908 novos casos confirmados

47 novos óbitos (45 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 173.002

Casos ativos – 12.438

Recuperados – 156.737

Óbitos – 3.827