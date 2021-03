Curitiba registrou, nesta quinta-feira (18), 914 novos casos de covid-19 e 44 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, é o maior registro de mortes em um boletim desde o início da pandemia. Trinta e três desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

Além do recorde de mortes, Curitiba também atingiu nesta quinta-feira (18) 100% de ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19. Não há leitos livres até o momento. A taxa de ocupação dos 860 leitos clínicos está em 101% nesta quinta. Não há mais leitos livres para internação de pacientes.

Para tentar garantir atendimento médico a quem precisa, houve a ativação de mais 10 leitos de enfermaria covid-19 no Hospital São Vicente nesta quinta-feira.

Novos casos e mortes

As novas vítimas são 22 homens e 22 mulheres, com idades entre 36 e 92 anos. Quatro não tinham fator de risco para complicações da covid-19. Até agora são 3.381 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 161.967 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 144.623 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 13.963 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Números da covid-19 em 18 de março

914 novos casos confirmados

44 novos óbitos (33 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 161.967

Casos ativos – 13.963

Recuperados – 144.623

Óbitos – 3.381