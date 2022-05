O frio chegou forte em Curitiba e região nesta sexta-feira (20) e várias cidades do Paraná registraram geada nas primeiras horas da manhã. Nos parques Barigui, São Lourenço e Bacacheri, em Curitiba, os gramados ficaram cobertos de gelo pela primeira vez no ano. A temperatura mínima em Curitiba nesta sexta-feira chegou aos 3,5ºC, superando os 4,8ºC registrados na última terça-feira (17). Colombo, também na região metropolitana, registrou 0,6ºC.

+Veja mais imagens da geada que atingiu Curitiba!!

Além do Parque Barigui e áreas descampadas, houve geada também no limite entre Curitiba com São José dos Pinhais. Na região do Parque São José e do Memorial da Imigração Japonesa, por exemplo, o fenômeno foi registrado perto das 7h, bem como na região do Aeroporto Afonso Pena. Segundo o Simepar, São José dos Pinhais registrou mínima de 4ºC. Além da região de Curitiba, o sul do Paraná e os campos gerais também tiveram geada.

A previsão para esta sexta-feira, em Curitiba e região, aponta temperatura máxima de 16ºC, sem possibilidade de chuva nesta sexta-feira.

+Viu essa? Curitibanos reclamando do frio viram meme nas redes; veja as piadas!

Vem mais frio?

Segundo o Simepar os próximos dias prometem ser de temperaturas levemente mais aquecidas em Curitiba. Para o final de semana a previsão aponta mínima de 8 e máxima de 18ºC, com tempo parcialmente nublado e sem chance de chuva. Ao logo da próxima semana os termômetros terão uma elevação, com máxima prevista de 22ºC entre os dias 25 e 26.

Paraná gelado

Ponta Grossa, nos Campos Gerais, teve a menor temperatura do Paraná, com -0,6ºC, seguido de General Carneiro (-0,5). Outras cidades ficaram perto de zero grau, tais como Colombo (0,6ºC), Fazenda Rio Grande (0,4ºC), Palmas (0,2ºC) e Pinhão (0,8ºC), segundo o Simepar.

