O tempo “vai virar” nesta quarta-feira em Curitiba, região e toda faixa leste do Paraná. Com a entrada de uma frente fria no estado, as chuvas chegam para lavar a terra e abrir espaço para o frio. As temperaturas caem ainda nesta quarta, com máxima prevista para apenas 14°C e mínima girando em torno dos 11°C. Se compararmos com a temperatura deste terça, a queda é considerável.

Ao longo do dia, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas, com os maiores acumulados previstos para as regiões central e leste do Paraná. A previsão é de que chova até 35 mm. Na região de União da Vitória o frio será ainda mais forte, com mínima de 9°C na quarta e 7°C na quinta. O frio persiste pelo menos até sexta-feira.