A quinta-feira promete ser de temperaturas elevadas na região de Curitiba. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) a máxima prevista para o dia na capital paranaense é de 27ºC, com tempo abafado e risco de pancadas de chuvas ao longo do período.

+ Leia mais: Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por Curitiba e região. Veja o roteiro!

O panorama se repete na maior parte do estado. A madrugada foi de tempo estável na maior parte do Paraná. Entre os Campos Gerais, a RMC e o litoral há presença de bastante nebulosidade, com garoa ocasional principalmente na região da serra do mar. Temperaturas seguem elevadas no noroeste paranaense, com valores acima dos 22°C em várias cidades.

De modo geral, os eventos de chuva são bem rápidos e localizados. As temperaturas ultrapassam os 30 °C entre as regiões norte, noroeste e oeste. No litoral a máxima não deve ultrapassar os 23°C nesta quinta. Para o final de semana, especificamente nas praias, o tempo fica parcialmente nublado com os termômetros registrando cerca de 25°C.