O calor em Curitiba neste sábado (22) foi tanto que já é o recorde mais quente de 2022. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, os termômetros chegaram aos 32,4ºC na tarde deste sábado. A capital paranaense chegou ficar mais quente neste sábado que a cidade do Rio de Janeiro, onde por lá o calor chegou aos 28ºC.

LEIA TAMBÉM:

>> Casa de vidro até morada dos Hobbits: cinco lugares inusitados para se hospedar na RMC

>> Ilha de Superagui vai reabrir para turistas após redução de casos de Covid-19

A tarde foi bastante quente não só na capital paranaense, como também em vários municípios do Paraná. O destaque para as altas temperaturas está entre o Oeste e Noroeste do estado, onde os termômetros chegaram próximos dos 40ºC. Em Loanda, chegou a fazer 41ºC neste sábado, a maior temperatura já registrada na rede das estações meteorológicas do Simepar.

O calorão também provocou um rápido desenvolvimento de nuvens de chuva de formas localizadas, algo bem típico para o verão. Chuvas e trovoadas podem acontecer até mesmo com intensidade forte e moderada em alguns pontos do Paraná.

Web Stories