A dica deste sábado é: aproveite o dia, pois no domingo o tempo vai virar. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria vinda da Argentina começa a mostrar sua força ainda na próxima madrugada, entrando no estado pela região Oeste. Os ventos se encarregam de trazer o sistema para a Grande Curitiba nas horas que se seguirão.

+ Leia mais: Avaliação ‘confusa’ de cliente de restaurante em Curitiba gera enxurrada de memes nas redes

Ainda neste sábado, o tempo fica fechado, com cara de chuvoso, mas apenas com a previsão de chuviscos ao longo do período. A instabilidade continua elevada em vários setores do Paraná pela manhã e chuva mais significativa acontece no oeste e no sudoeste, regiões onde há registro também de descargas atmosféricas. No centro-sul e no sul da RMC a chuva é fraca.

Curiitba tem mínima prevista de 16ºC e máxima de 24°C, enquanto no Litoral a previsão oscila entre mínima de 18°C e máxima de 24°C. No Norte e Noroeste o tempo segue mas firma, com máximas próximas dos 30ºC, como em Paranavaí e Umuarama. No Sul e Sudoeste a máxima diminui e não passa dos 21°C em Pato Branco.

+ Veja mais: Que tal jantar em um “iglu” panorâmico, com vista para o Passeio Público?

No domingo, a instabilidade aumenta em todo o Estado em função do avanço da frente fria. Na madrugada, os eventos se concentram entre o oeste, sudoeste e sul paranaense, avançando para os demais setores do Paraná no decorrer do dia. Além de chuvas, há previsão de descargas atmosféricas e não se descarta ocorrência de rajadas de vento forte, ou seja, as condições atmosféricas são favoráveis as tempestades. Acumulados de chuva significativos em vários setores.