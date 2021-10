A programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021 começa no dia 18 de novembro com a estreia da decoração do Largo da Ordem (Centro Histórico). Serão 53 dias de eventos para toda a família. Seis atrações são inéditas na temporada deste ano.

As novidades já confirmadas são luzes das árvores de Natal e projeções cenográficas da fachada do prédio histórico da UFPR que serão acesas com a energia gerada por pedaladas em bicicletas, na Praça Santos Andrade; os mantos de luz e pacotes de presente gigantes com experiências sensoriais, na Rua XV de Novembro; o novo conceito e cenário da Vila de Natal, no Mercado Municipal; o voo de balão (preso ao solo), no Jardim Botânico; a Ópera da Cura, no Memorial Paranista; e a Caravana de Natal por toda a cidade.

Devido à pandemia, todas as atrações do Natal de Curitiba seguem os protocolos sanitários para evitar aglomerações e contágios de covid-19, como distanciamento social, obrigatoriedade do uso de máscara, agendamento on-line (a partir de 5/11) e restrição de público.

Além disso, os espetáculos e atrações poderão ser acompanhados de casa pelas redes sociais da Prefeitura de Curitiba.

As seis atrações inéditas do Natal de Curitiba já confirmadas

NATAL EBANX NA PRAÇA SANTOS ANDRADE

Além da feira especial de Natal, a Praça Santos Andrade, no Centro, ganhará a partir de 24 de novembro uma decoração natalina inteligente, interativa e sustentável com patrocínio da fintech Ebanx. Os destaques são as luzes de LED das árvores de Natal e as projeções cenográficas do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR) que serão acesas com a energia gerada pelas pedaladas de bicicletas. Tudo gratuito.

Datas: de 24/11 a 23/12

ÓPERA DA CURA NO MEMORIAL PARANISTA POR FESTVAL

Com apresentações ao ar livre, o Memorial Paranista receberá a Ópera da Cura, inspirada na obra Amahl e os Visitantes da Noite (O Primeiro Milagre do Menino Jesus), de Gian Carlo Menotti. O espetáculo, com patrocínio da rede de supermercados Festval, irá ocorrer em meio a um cenário valorizado por contornos de luz. A iluminação vai se espalhar pela arquitetura do complexo cultural, a mais nova atração turística de Curitiba, formado por uma grande galeria, um portal e esculturas em proporções heróicas de João Turin. Para assistir aos concertos, haverá agendamento on-line e número limitado de vagas. Tudo gratuito.

Datas: de 13/12 a 19/12. Decoração até 9/1

A CARAVANA – O DESFILE MÁGICO DO NATAL 2021

Com saída do shopping Pátio Batel, A Caravana – O Desfile Mágico do Natal 2021 terá veículos decorados e artistas com alegorias que percorrerão mais de 140 km por Curitiba, com paradas em cerca de 30 instituições como hospitais, orfanatos e asilos. Serão sete dias de encantamento e muita alegria natalina por sete rotas diferentes pela cidade. Grátis.

Datas: de 6/12 a 12/12

NATAL O BOTICÁRIO NA RUA XV DE NOVEMBRO

Primeiro calçadão de pedestres do Brasil, a Rua XV de Novembro irá ganhar decoração e atrações inéditas com patrocínio de O Boticário. Mantos de luz irão cobrir de ponta a ponta o calçadão, que ainda ganhará mensagens de luz e caixas de presente gigantes decoradas e que irão proporcionar experiências olfativas. Sobre o chafariz, entre a Alameda Dr. Muricy e a Av. Marechal Floriano Peixoto, estará a Árvore da Vida de 11 metros e 5 mil vasinhos de sálvias, ladeada pelos postes republicanos transformados em “candelabros” graças a centenas de pontos de luz, além de laços. Tudo gratuito.

Datas: de 22/11 a 9/1

VOO DE BALÃO DA ADEMICON NO JARDIM BOTÂNICO

Com patrocínio da administradora de consórcios Ademicon, o Jardim Botânico terá várias atrações este ano. Além da estufa com contornos luminosos, trilhas sonoras de Natal pelo Jardim Francês e árvore de Natal “viva” de 11 metros de altura, o espaço irá receber um inédito balão que fará voos cativos (preso ao solo) de 40 metros, equivalente a altura de um prédio de 12 andares. Haverá sistema de agendamento on-line do passeio e número de vagas limitado por dia. Tudo gratuito.

Datas: de 21/11 a 9/1

VILA DE NATAL ELECTROLUX NO MERCADO MUNICIPAL

Neste ano, a Vila de Natal Electrolux chega ao Mercado Municipal, no Centro. Além da decoração natalina com uma árvore com mensagens festivas, o mercado irá receber a Casa do Papai Noel com realidade aumentada, maquete de pão de mel com projeção de luz, contações de história e aulas-show com chefs renomados transmitidas ao vivo nas redes sociais. Tudo gratuito. A Vila ainda contará com ações de responsabilidade social: de uma urna em forma de presente, os visitantes poderão retirar cartas de crianças em situação de vulnerabilidade com pedidos para o Natal.

Datas: de 21/11 a 24/12. Decoração até 9/1

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NO SITE https://natal.curitiba.pr.gov.br/. A programação está sujeita a alterações.

