Curitiba amanheceu nesta quarta-feira (28) com os termômetros marcando mínima de 1,9º C, com sensação térmica de zero grau e registro de geada fraca em algumas áreas de vales e parques. Com isso, o frio intenso previsto para os próximos dias já vai dando as caras na capital e demais regiões do Paraná. Em cidades mais ao sul do Paraná, a temperaturas negativas marcaram presença. A responsável pelo friozão é uma massa de ar polar que chega ao Paraná.

+Web Stories Maior frente fria do século está chegando: fato ou fake?

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), também geou mais forte em cidades da região Sul. O Simepar ainda prevê algumas chuvas isoladas nesta manhã sobre os setores mais ao Norte e Leste do estado, mas as precipitações chegam ao fim com a entrada de uma massa de ar frio e seco que já atua pelo estado.

+Web Stories! Onda de frio intenso gera enxurrada de memes na internet! Veja!

Nesta quarta, em Curitiba, as temperaturas devem variar entre 2º C e 11º C. O tempo já vai ficando mais seco por causa da massa de ar polar e os termômetros devem ficar perto de 0º C a partir desta quinta-feira (29), quando também há possibilidade de geada por causa do resquício de umidade. Na sexta-feira (30) também há previsão de frio intenso com mínimas ainda em torno de 0º C.

+Web Stories Cachorros e gatos sofrem com o frio, saiba como proteger seu pet

Ondas de frio em Curitiba

O frio que chega a Curitiba pode ser considerado como a terceira e maior onda de frio que atinge a capital neste ano. Em 19 de julho, Curitiba registrou 0,9ºC, antes, em 30 de junho, a temperatura chegou a 0,1ºC.

A previsão do Simepar aponta que os dias mais frios devem durar pelo menos uma semana, com temperaturas máximas não ultrapassando os 15º C e mínimas entre 3º C e 9º C.

Temperatura negativa no interior

Já conhecida pelo frio intenso, a cidade de General Carneiro, no extremo sul, registrou mínima de -4,7ºC. Por lá, a sensação térmica era de -6 graus pela manhã. Além desta cidade, a temperatura ficou negativa em Palmas (-5ºC), Cascavel (-0,2ºC), Clevelândia (-3ºC), Foz do Iguaçu (-1ºC), Francisco Beltrão (-1ºC), Inácio Martins (-2,6), Laranjeiras do Sul (-1ºC) e Pinhão (-3ºC).