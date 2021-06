A chegada de uma massa de ar seco e frio despencou as temperaturas em Curitiba, região e sul do Paraná. O frio chegou intenso, com mínima de 6,7ºC em Curitiba e 3,6ºC em Colombo, na região metropolitana. No Paraná a temperatura mais baixa deste sábado foi em General Carneiro, no extremo sul, com 0,1ºC. Jaqueta no corpo e proteção na cabeça não farão mal a ninguém neste sábado gelado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria que avança sobre o Sudeste do Brasil abre espaço para a entrada de uma massa de ar mais estável e mais fria no Paraná. Com isso, a umidade diminui no estado e as temperaturas começam a despencar. Há previsão de geada na capital, no sábado (12) e no domingo (13).

No sábado, a previsão para Curitiba é de temperaturas mínimas já abaixo dos 10º C em áreas de baixadas e vales. No domingo, as mínimas devem ficar próximas dos 9º C na capital. A chegada dessa onda de frio traz também a possibilidade de geada para a região sul do Paraná. Segundo o Simepar há um alerta deste fenômeno em intensidade forte no extremo sul, além de moderado e forte do sul para o centro do Paraná.

Previsão do tempo no Litoral

Neste sábado, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 12º C e 19º C. Já no interior, o frio também vai fazer companhia nas primeiras horas. Em Londrina, no norte do Paraná, o sol vai esquentar durante o dia, mas a mínima bate 9º C no domingo. Bom fim de semana!

