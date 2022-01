Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), Curitiba registrou a maior temperatura desde setembro de 2020 neste domingo, 23. Os termômetros chegaram a marcar 33,1ºC na capital. A maior temperatura do estado foi registrada em Palotina, de 40,8ºC. Na Região Metropolitana de Curitiba, em Cerro Azul, os termômetros chagaram a marcar 37,5ºC

Em Curitiba, o tempo deve continuar quente até quarta-feira (26), com máxima de 31º todos os dias. Porém, na quinta-feira (27), as temperaturas começam a cair na capital paranaense, indo para os 27ºC e, na sexta-feira, chegando aos 18ºC. O fim de semana deve ter temperaturas amenas, entre 20º e 16ºC.

As chuvas chegam na cidade a partir de quarta-feira, com pancadas isoladas, e concentram maior volume na quinta e sexta-feira, com 25.4 mm e 24.3 mm previstos respectivamente.

Maiores temperaturas do Paraná neste domingo.

Altônia 40,1

Antonina 34,4

Apucarana 32,1

Assis Chateaubriand 38,8

Cambará 37,3

Campina da Lagoa 37,9

Campo Mourão 35,0

Capanema 40,2

Capitão Leônidas Marques 38,9

Cascavel 36,3

Cerro Azul 37,5

Cianorte 39,8

Cidade Gaúcha 39,0

Clevelândia 34,6

Colombo 32,4

Cornélio Procópio 33,9

Cruzeiro do Iguaçu 32,0

Curitiba 33,1

Cândido de Abreu 37,0

Fazenda Rio Grande 31,5

Foz do Iguaçu 39,8

Francisco Beltrão 36,8

General Carneiro 31,3

Goioerê 38,3

Guarapuava 32,0

Guaraqueçaba 34,0

Guaratuba 30,2

Guaíra 39,0

Inácio Martins 31,8

Irati 32,9

Ivaí 35,3

Jaguariaíva 32,1

Joaquim Távora 33,7

Lapa 33,1

Laranjeiras do Sul 34,8

Loanda 39,8

Londrina 35,8

Marechal Cândido Rondon 37,8

Maringá 36,6

Palmas 31,1

Palmital 33,1

Palotina 40,8

Paranaguá 32,8

Paranapoema 39,3

Paranavaí 38,1

Pato Branco 36,7

Pinhais 32,3

Pinhão 35,4

Ponta Grossa 32,5

Santa Helena 39,9

Santo Antônio da Platina 33,8

São Miguel do Iguaçu 40,6

Telêmaco Borba 36,3

Toledo 37,7

Ubiratã 38,1

Umuarama 39,2

União da Vitória 35,1