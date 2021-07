A terça-feira (20) segue com frio intenso em Curitiba e na região metropolitana devido a uma massa de ar polar que passa pelo Paraná. Por volta das 7h Curitiba registrava 1,4ºC, com vários registros de geada, mas a mínima ficou em 0,9ºC, segundo o Simepar. Nesta terça-feira a temperatura não deve passar dos 14ºC. Prepare a japona, o gorro e e também a coragem para sair de casa. General Carneiro, no Sul paranaense, a temperatura chegou a -7,8ºC.

+Leia mais! Curitiba aplica apenas segunda dose de vacina da covid-19 nesta terça-feira

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o ar frio que predomina também é mais seco, possibilitando perda radiativa de calor junto à superfície para atmosfera. Em Curitiba, a mínima chegou aos 1,4ºC nas primeiras horas do dia. Nada de chuva, ou seja, como diz os mais experientes, “no sol vai estar bom”.

No litoral do Paraná, a temperatura também segue baixa. Em Guaratuba, a terça vai ter sol entre nuvens e com a mínima chegando a 5ºC.

>> R$ 100 milhões prometidos por Greca para compra de vacinas seguem intocados, garante prefeitura

No Paraná as temperaturas mais baixas foram de -2,7 em Colombo, -2,5 em Guarapuava, -2,8 na Lapa, -2,9 em Palmas, -7,8 em General Carneiro.

Frio até quando?

A previsão aponta que ainda teremos uma semana fria, esquentado de fato somente a partir de sábado (24). Apesar disso, as manhãs seguem com temperaturas mínimas de 6ºC.