A partir de segunda-feira (10), Curitiba terá 20 Unidades de Saúde exclusivas para vacinar a população. Dez delas serão destinadas para as aplicações de doses contra a covid-19 e outras dez, para a aplicação dos demais imunizantes do calendário vacinal (abaixo, a lista dos locais). O atendimento nessas unidades será das 8h às 17 horas.

A mudança visa reduzir o contato entre pessoas com potencial de transmissão desses vírus e para que população que precisa dos serviços de Saúde não deixe de buscar atendimento pelo receio de contaminação.

Essa decisão foi tomada pela Secretaria Municipal (SMS) da Saúde de Curitiba a partir da avaliação da demanda a partir do aumento acima do esperado de pessoas com sintomas respiratórios – suspeitas de covid-19 e influenza (gripe), na cidade.

“Estamos fazendo o máximo para atender os sintomáticos e reduzir o risco de transmissão. Pedimos que cada curitibano faça o mesmo: redobre os cuidados de prevenção, use a máscara sempre. Caso sinta sintomas respiratórios, isole-se de imediato e ligue para nossa Central 3350-9000 para atendimento”, reforçou a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Esse novo formato – com unidades exclusivas para vacinação contra covid-19, de multivacinação, além das unidades exclusivas sintomáticos respiratórios – se estenderá enquanto for necessário para a redução dos casos de gripe e covid-19 em Curitiba.

Resposta ágil

Essa nova adequação é mais uma resposta ágil da SMS para ofertar o melhor fluxo para o atendimento de toda a população, ajustando o serviço a novas demandas, mantendo a tradição do SUS Curitibano em soluções eficientes.

Com o aumento repentino da procura nos serviços de Saúde de Curitiba ainda na última semana de 2021 – entre Natal e Ano Novo, que sobrecarregou o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – a SMS já havia, em 28 de dezembro, reforçado o canal do teleatendimento na Central 3350-9000 (diariamente, das 8h às 20h) para que o curitibano pudesse passar por avaliação de seu quadro sintomático com profissionais de Saúde, sem sair de casa.

Outra decisão foi nesta primeira semana de janeiro, quando a SMS readequou 12 Unidades de Saúde, que passaram a atender exclusivamente pessoas com sintomas respiratórios – na grande maioria, sintomas leves, como tosse, dor de garganta, febre, congestão nasal, perda do olfato ou paladar –, também com o objetivo de ofertar o melhor fluxo de atendimento. Essas 12 unidades irão atender neste sábado (8/1), das 8h às 17h.

Demais serviços

Quem precisar de outros serviços nas Unidades de Saúde deve procurar, preferencialmente, aquelas que não estão redirecionadas temporariamente para o atendimento de pessoas com sintomas respiratórios.

Essas unidades seguem prestando serviços como atendimento com a enfermagem, consulta médica, odontológica, vacinas e dispensação de medicamentos. Em caso de necessidade, o usuário deve procurar a unidade mais próxima dentro do Distrito Sanitário do seu bairro.



Consulte neste link a lista de Unidades de Saúde por Distrito Sanitário.

Clique aqui e veja como se prevenir de doenças respiratórias como a covid-19 e a gripe.

Unidades de Saúde para vacinação contra a covid-19

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Parigot de Souza (Rua João Eloy de Souza, 111m Sítio Cercado)

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Vila Diana (Rua René Descartes, 537, Abranches)

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação (Rua Bley Zorning, 3136 , Boqueirão)

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Camargo (Rua Pedro Violani, 364,Cajuru)

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz (Rua Pedro Gusso, 3749, Cidade Industrial)

Distrito Sanitário Matriz

Tenda na Praça Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807 – Centro)

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo)

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Quitéria II (Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria)

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Pinheiros (Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade)

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Dom Bosco (Rua Angelo Tosin, 100, Campo de Santana)

*Consulte no site Imuniza Já – imunizaja.curitiba.pr.gov.br – quem está habilitado a receber a dose da vacina no dia. Confira no aplicativo Saúde Já Curitiba – pelo smatphone ou site saudeja.curitiba.pr.gov.br – se você já foi convocado para a segunda dose ou a dose de reforço.

Confira o cronograma completo de vacinação para a semana de 10/1 a 15/1 para Segunda Dose e Dose de Reforço .



Unidades de Saúde para multivacinação

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde São João Del Rey (Rua Realeza, 259, Sitio Cercado)

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Santa Efigênia (Rua Voltaire, 139, Barreirinha)

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Tapajós (Rua André Ferreira de Camargo, 188 , Xaxim)

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema (Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia)

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde São Miguel (Rua Des. CId Campelo, 8060, Cidade Industrial)

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana (Rua, Av. Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco)

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Fanny Lindóia (Rua Conde dos Arcos, 295 – Lindoia)

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santos Andrade (Rua Nelson Ferreira da Luz,145 – Campo Comprido)

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Bom Pastor (Casagrande, 220, Vista Alegre)

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Santa Rita (Rua Adriana Ceres Zago Bueno, 1350, Tatuquara)

*Confira se há vacinas pendentes no aplicativo Saúde Já Curitiba – pelo telefone ou site saudeja.curitiba.pr.gov.br – na aba “Carteira de Vacinação”.



Unidades de Saúde exclusivas atendimento sintomas respiratórios (suspeita gripe ou covid-19)

Dia 8/1 – das 8h às 17h; de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo (Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791, Sítio Cercado)

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Santa Cândida (Avenida Paraná, 5050, Santa Cândida)

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Vila Hauer (Rua Waldemar Kost, 650, Hauer)

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Trindade II (Rua Sebastião Marcos Luiz, 119, Cajuru)

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Caiuá (Rua Arnaud Ferreira Vellozo, 200, Cidade Industrial de Curitiba)

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807, Praça Ouvidor Pardinho)

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Aurora (Rua Theofhilo Mansur, 500,Novo Mundo)

Unidade de Saúde Sagrado Coração (Rua Antonio Claudino, 375,Pinheirinho)

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Guaíra (Rua São Paulo, 1495, Vila Guaíra)

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde São Braz (Rua Antonio Escorsin, 1960, São Braz)

Unidade de Saúde Pilarzinho (Rua Amauri Lange Silvério, 1251, Pilarzinho)

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Monteiro Lobato (Rua Olivio José Rosetti, 538, Tatuquara).

