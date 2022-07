Três capitais brasileiras conseguiram antecipar a autorização para o uso da tecnologia 5G: Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. Para a chegada do 5G em Curitiba, continua valendo a data de 29 de agosto, prevista também para todas as demais capitais. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou nesta terça-feira (27) a antecipação da autorização para as três capitais, informando que elas já cumprem todas as exigências e passaram nos testes.

A notícia pegou de surpresa a prefeitura de Curitiba. Conforme informou a assessoria de imprensa da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, a expectativa era de que a capital paranaense recebesse a autorização também na reunião realizada ontem pelo grupo da Anatel, a exemplo das outras três capitais. Questionada, a Agência Curitiba informou que vai apurar o motivo.

O presidente do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHZ (Gaispi), grupo da Anatel que delibera sobre as autorizações, Moisés Moreira, em coletiva nesta terça-feira (27), disse que não tem como prever as próximas capitais a serem liberadas. “Seria leviano de minha parte tentar antecipar, prefiro aguardar”, disse. Ele explicou que na medida em que os testes vão sendo feitos pela área técnica e aprovados, seguem para o grupo deliberar sobre as autorizações.

Moreira informou que a próxima reunião do grupo está agendada para 10 de agosto. “Se até lá tivermos mais capitais em condições, provavelmente serão aprovadas”, disse.

A partir do serviço autorizado, as operadoras têm prazo de 30 dias para instalarem no mínimo uma antena de tecnologia de quinta geração para cada 100 mil habitantes da capital, conforme prevê o edital.