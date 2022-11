Curitiba terá ação de recolhimento de lixo eletrônico neste sábado (5). Quem tem aparelhos eletroeletrônicos fora de uso guardados em casa pode aproveitar este para dar o destino correto a eles. Segundo a prefeitura, serão nove pontos de coleta organizados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), em locais estratégicos da cidade. Participam as associações de catadores de materiais recicláveis do programa Ecocidadão. A coleta acontecerá das 9h às 15h.

Computadores de mesa, geladeiras, smartphones, fornos elétricos, micro-ondas, aparelhos de som, ventiladores, desumidificadores, torradeiras, batedeiras, aspiradores, mixers, secadores, calculadoras, câmeras digitais, rádios, tablets, notebooks, impressoras, carregadores de celular estão entre os itens aceitos nos pontos de coleta.

Nas associações de reciclagem, as peças serão separadas e encaminhadas para darem origem a outros bens. O plástico que forma o envoltório das TVs, por exemplo, pode ser reciclado e dar origem à carcaça de aparelhos novos.

“Fazendo isso, dando a destinação correta a esses materiais, as pessoas evitam a contaminação do solo e do lençol freático, além de ajudar na renda dos trabalhadores e no fortalecimento da cadeia de reciclagem”, explica a gerente de Educação Ambiental da SMMA, Leila Maria Zem.

Este ano, a importância de separar o lixo voltou a ser enfatizada com a ajuda da Família Folhas, os personagens auxiliares da política de educação ambiental de Curitiba.

Mais informações sobre o descarte correto de resíduos e os serviços disponíveis estão no site Coletalixo.

Pontos de coleta de eletroeletrônico