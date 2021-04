Curitiba vai contar com o apoio do Exército Brasileiro na campanha de imunização contra a covid-19. A parceria entre a prefeitura e o Exército, que foi mediada pela Câmara Municipal de Curitiba, vai dispor de 32 técnicos de enfermagem da 5ª Divisão de Exército e da 5ª Região Militar para auxiliar na vacinação, no Parque Barigui. Estes profissionais de saúde já passaram por um treinamento na terça-feira (30), no Pavilhão da Cura e próxima na quinta-feira (1º), serão integrados à equipe que aplica as doses dos imunizantes no local.

A proposta da parceria foi feita pela Mesa Diretora da Câmara de Curitiba ao comandante da 5ª Divisão de Exército do Exército Brasileiro, na visita institucional feita no dia 24 deste mês, ao Quartel General da 5ª Divisão de Exército. “Estamos cumprindo nosso papel constitucional de mediar e resolver demandas da sociedade. Estamos orgulhosos de poder ajudar o belo trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Saúde”, afirmou o presidente da Câmara de Vereadores, Tico Kuzma.

Foto: Divulgação/3º Sargento Coutinho

De acordo com Prefeitura de Curitiba, 620 profissionais da rede municipal da saúde estão envolvidos nos esforços para imunizar a população curitibana em 14 pontos fixos e três pontos de drive thru distribuídos pela cidade. Segundo dados divulgados na quarta-feira (30), na capital paranaense já foram vacinadas 204.701 pessoas com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus e 48.558 pessoas receberam a segunda dose do imunizante.

“Esse é o momento de diferentes setores da sociedade unirem esforços no combate à covid-19. Para nós, é importante contar com esse apoio do Exército, pois tendo vacinas e com mais profissionais disponíveis poderemos imunizar a nossa população mais rápido”, ressaltou a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.