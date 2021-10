O corpo de dança do Teatro Guaíra começou nesta sexta-feira (22) o projeto “Parques e Praças”, com apresentações de dança semanais em pontos turísticos de Curitiba. O primeiro espetáculo ocorreu ao meio-dia, na Praça Rui Barbosa, no Centro. Com figurino mais descontraído do que o visto em peças de balé, os dançarinos apresentaram a obra “Valsa de Apartamento”. Há ainda obras da Escola de Dança Teatro Guaíra e G2 Cia. de Dança. As atrações são gratuitas e semanais, com programação até o dia 4 de dezembro, em diversos espaços públicos da capital.

A próxima apresentação será na próxima sexta-feira (29), na Praça Tiradentes, às 15h, com trechos trechos de “O Quebra-Nozes”, “La Fille mal gardée”, “Esmeralda” e repertório contemporâneo.

Segundo o Guaíra, o projeto tem o objetivo de levar espetáculos culturais a um público amplo de forma segura, considerando o cenário de controle da pandemia e ampla vacinação. Com as atividades virtuais desenvolvidas no primeiro semestre de 2021, o Teatro Guaíra chegou a mais de 600 mil paranaenses. O “Parques e Praças” é uma forma de agradecer a esses espectadores on-line e retomar a presença física do público com segurança.

+ Leia mais: Aves de Curitiba se chocam mais em vidraças e muros na primavera, diz estudo

Para a diretora do Teatro Guaíra, Monica Rischbieter, esse é um momento especial de reencontro com o público presencial depois de meses de atividades virtuais. “Depois de meses de distanciamento social, estamos perto fisicamente do público de novo. O artista precisa desse contato, só assim a arte cumpre sua função. Para nós é uma alegria poder levar a dança do Teatro Guaíra para o público nas ruas da cidade”, diz.

A ação é uma parceria da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, Centro Cultural Teatro Guaíra, PalcoParaná e Prefeitura de Curitiba.

Corpo de dança

A Escola de Dança Teatro Guaíra reúne 50 alunos para participar de três apresentações, incluindo uma coreografia criada especialmente para o projeto “Pas de Six”. O público poderá conferir espetáculos clássicos, como trechos de “O Quebra Nozes”, “Giselle” e o famoso “pas de trois” de “O Lago dos Cisnes”, além de repertório contemporâneo.

Programação

22 de outubro, Praça Rui Barbosa, ao meio-dia: Balé Teatro Guaíra apresenta “Valsa de Apartamento”;

29 de outubro, Praça Tiradentes, às 15h: Escola de Dança Teatro Guaíra apresenta trechos de “O Quebra-Nozes”, “La Fille mal gardée”, “Esmeralda” e repertório contemporâneo;

6 de novembro, Parque Tanguá, às 15h: Balé Teatro Guaíra apresenta “Carmen”;

12 de novembro, Praça Generoso Marques, às 15h: Balé Teatro Guaíra apresenta “Caixa de Cores”;

20 de novembro, Parque São Lourenço, às 15h: Escola de Dança Teatro Guaíra apresenta trechos de “O Lago dos Cisnes”, “Princesa Florine” e repertório contemporâneo;

26 de novembro, Praça Santos Andrade, às 15h: Escola de Dança Teatro Guaíra apresenta trechos de “O Quebra-Nozes”, “Giselle” e repertório contemporâneo;

4 de dezembro, Museu Oscar Niemeyer, às 15h: G2 Cia. de Dança apresenta repertório contemporâneo.

Web Stories