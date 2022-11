A realização da tradicional Maratona de Curitiba Rumo 2022, na manhã desse domingo (20), provocará alterações no trânsito e desvios de trajeto de 92 linhas de ônibus, de acordo com as informações da Urbanização de Curitiba (Urbs).

A prova, que faz parte do calendário de corridas de rua desde 1997 e volta a acontecer após um período de dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19, reunirá cerca de 4 mil atletas e passará pelos bairros Centro Cívico, Juvevê, Água Verde, Alto da XV, Cristo Rei, Hauer, Parolin, Novo Mundo, Capão Raso, Portão e Santa Quitéria. A largada será na Praça Nossa Senhora de Salete, às 5h.

+ Leia mais – Manifestantes travam duas rodovias no Paraná; Bloqueio causou acidente envolvendo van

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), durante a prova o tráfego será compartilhado entre motoristas e atletas na maioria das vias, com os corredores ocupando o lado direito das ruas. Monitores de trânsito estarão ao longo do percurso dando apoio aos motoristas e corredores.

Foto: Maratona CWB / Guilherme Dalla Arba

Bloqueios

Para garantir a segurança dos participantes, bloqueios totais de trânsito serão realizados em algumas ruas até o fim da prova. O acesso à Praça Nossa Senhora de Salete permanecerá bloqueado das 14h de sábado (19) até às 20h de domingo (20). Trechos da Rua Lysimaco Ferreira da Costa (entre a Mauá e a Mateus Leme) e da Comendador Fontana (entre a Cândido de Abreu e a Mauá), também ficarão bloqueados no domingo das 4h30 até as 11h.

+Barbaridade! Vídeo mostra momento em que avião bate contra veículo e pega fogo antes de decolar no Peru

Bloqueios parciais

Algumas vias terão bloqueios parciais, que serão liberados após a passagem dos atletas. As intervenções ocorrerão nas seguintes vias:

Alameda Augusto Stellfeld (entre Barão do Serro Azul e Alferes Ângelo Sampaio);

Alferes Ângelo Sampaio (entre Alameda Augusto Stellfeld e Visconde de Guarapuava);

Visconde de Guarapuava (entre Alferes Ângelo Sampaio e Cândido Xavier);

Sete de Setembro (entre Cândido Xavier e Presidente Arthur da Silva Bernardes);

Sete de Setembro (entre Cândido Xavier e Presidente Arthur da Silva Bernardes); Presidente Arthur da Silva Bernardes (entre Sete de Setembro e Rápida Centro/Portão);

Rápida Centro/Pinheirinho (entre Presidente Arthur da Silva Bernardes e Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo);

Rápida Pinheirinho/Centro (entre Ipiranga e Brasílio Itiberê);

Brasílio Itiberê (entre Guilherme Pugsley e Marechal Floriano Peixoto);

Marechal Floriano Peixoto – Sentido Hauer (entre Brasílio Itiberê e Terminal Hauer);

Marechal Floriano Peixoto – Sentido Hauer (entre Brasílio Itiberê e Terminal Hauer); Marechal Floriano Peixoto – Sentido Centro (entre Terminal Hauer e Linha Verde);

Aluízio Finzetto (entre Linha Verde e Chile);

Conselheiro Laurindo (entre Chile e Dário Lopes dos Santos);

Engenheiros Rebouças (entre Dário Lopes dos Santos e Conselheiro Laurindo);

Prefeito Omar Sabbag (entre Engenheiros Rebouças e Sete de Abril);

Sete de Abril (entre Visconde de Guarapuava e Itupava);

Augusto Severo (entre Alberto Bolliger e Augusto Stresser);

Ônibus terão mudanças também!

Devido aos bloqueios, 92 linhas de ônibus sofrerão desvios em seus trajetos durante a realização da prova, voltando ao itinerário normal assim que os bloqueios forem encerrados.

Veja que incrível!