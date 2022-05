Motoristas que irão trafegar pela região central de Curitiba, neste sábado (21), devem ficar atentos aos bloqueios de trânsito que ocorrerão em algumas ruas do Centro e do Centro Cívico em decorrência da Marcha para Jesus. O evento gospel tem previsão de reunir 40 mil pessoas, de acordo com os organizadores.

A partir das 7h, os participantes vão se concentrar na Praça Santos Andrade e às 10h iniciarão a caminhada em direção ao Centro Cívico.

Das 6h às 11h, haverá bloqueios ao tráfego no entorno da Praça Santos Andrade. A Avenida Cândido de Abreu estará totalmente bloqueada aos veículos para a passagem dos fiéis e será liberada à medida em que eles forem passando pelo trajeto. A liberação total da Cândido de Abreu à passagem de veículos está prevista para as 12h.

O evento continua na Praça Nossa Senhora de Salete até as 16h com shows, orações e projetos sociais. Os bloqueios próximos serão feitos na Praça Rio Iguaçu com o Largo Melwin Jones e na Rotatória da Mário de Barros com a Marechal Hermes. Esses locais ficarão bloqueados até as 17h, para a limpeza da praça.

Percurso

Os fiéis sairão da Santos Andrade em direção à Rua Marechal Deodoro, seguindo pela Avenida Marechal Floriano, Praça Tiradentes, Barão do Serro Azul e Avenida Cândido de Abreu, até a chegada na Praça Nossa Senhora de Salette, prevista para as 12h.

Para garantir a segurança dos participantes da marcha, a partir das 9h50 também haverá bloqueios ao trânsito na Marechal Deodoro desde a esquina com a Rua Conselheiro Laurindo até a Avenida Marechal Floriano Peixoto.

A Superintendência de Trânsito (Setran) orienta que os motoristas evitem circular pelo Centro no horário da marcha. Agentes de trânsito irão auxiliar na segurança e na orientação aos motoristas.

Ruas que estarão bloqueadas

– Cândido Lopes com a Avenida Marechal Floriano Peixoto

– Rua Cruz Machado acessando a Avenida Marechal Floriano Peixoto, assim acessando a Rua Cândido Lopes

– Rua Treze de Maio com a Rua Duque de Caxias

– Rua Presidente Carlos Cavalcanti a partir do cruzamento Rua Presidente Farias até a Rua Mateus Leme

– Praça Dezenove de Dezembro no cruzamento com a Rua Heitor Stockler assim acessando a Rua Ary Queiroz

– Rua Mateus Leme a partir da Rua Treze de Maio até a Rua Aristides Teixeira

– Avenida João Gualberto com a Rua Augusto Severo

– Rua Campos Sales com a Rua Mauá

