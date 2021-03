O tempo não deve mudar muito em Curitiba e região nesta terça-feira (23). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), segue o calor dos últimos dias e a umidade do ar colabora com a formação de nuvens na capital. Há chance de chuvas isoladas à tarde. No Litoral também esquenta e o dia tende a ser mais chuvoso.

Em Curitiba, nesta terça, o mapa do Simepar prevê temperaturas Máximas na casa dos 30º C, com Mínimas perto dos 19º C. O dia deve seguir com o tempo bastante abafado.

De acordo com a meteorologia, as temperaturas devem estar elevadas em grande parte do Paraná. Algumas chuvas isoladas poderão ocorrer na capital, principalmente à tarde. Mas a maior chance de precipitações se concentra mesmo no Leste e Sul do estado.

Litoral

Nas praias do Paraná, a terça-feira deve seguir com temperaturas entre 21º C e 28º C. Segundo o Simepar, o tempo segue parecido com os últimos dias, a diferença está no aumento da umidade, provocado pela passagem de uma frente fria que já se afastou. Com isso, pode chover ainda pela manhã no Litoral.