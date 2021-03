O tempo deve seguir estável em Curitiba e região nesta sexta-feira (12). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há pouca variação da nebulosidade em relação aos dias anteriores. O sol deve predominar na capital e as temperaturas podem chegar aos 30º C no período da tarde. No Litoral, há chance de chuvas fracas e isoladas por causa da umidade que chega do oceano.

Em Curitiba, a meteorologia aponta temperaturas entre 18º C e 30º C nesta sexta. O mapa do Simepar prevê um início de manhã já com o sol aparecendo e se mantendo firme ao longo do dia. As temperaturas esquentam um pouco mais justamente pela ausência de nuvens. Não há chance de chuva.

Apenas no sábado (13), com a umidade voltando a variar em Curitiba, é que a chuva pode voltar a cair à tarde, em forma de pancadas isoladas.

Litoral

Nas praias do Paraná, o tempo tende a seguir com certa estbilidade nesta sexta-feira. Mas, segundo o Simepar, a presença de umidade trazida pelos ventos que entram do oceano em direção ao continente pode ocasionar chuvas finas e isoladas. No mais, o sol tende a predominar, mesmo entre nuvens.

Conforme aponta o Simepar, as temperaturas nas praias variaram entre 21º C e 27º C nesta sexta.