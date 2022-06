Neste sábado (11), dez unidades de saúde espalhadas por toda a Curitiba abrirão para um Dia D de vacinação, para todos os públicos, das 9h às 17h. Estarão disponíveis todas as vacinas oferecidas na rede municipal: as do calendário geral (como hepatite B, pentavalente, rotavírus e as demais da lista abaixo); o imunizante contra a gripe para toda a população acima de 6 meses; e o contra a covid-19 para todos anteriormente convocados e que ainda não compareceram.

A campanha acontece em conjunto com o governo estadual e na esteira do lançamento da campanha de vacinação infantil de Curitiba “Quem ama, vacina”, lançada nesta terça-feira (7).

“Esse sábado de Dia D será mais uma oportunidade para quem tem alguma vacina em atraso buscar uma unidade de saúde e se proteger. Não vale a pena ficar doente ou deixar seu filho ficar doente por situações que podem ser evitáveis. Quem ama, vacina”, afirma a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Vacinas disponíveis

Vacinas do calendário – BCG, hepatite B, pentavalente, VIP/ VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, coqueluche e rubéola), tetraviral (sarampo, coqueluche, rubéola e varicela), varicela, hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, pneumo 23, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana).

Veja no aplicativo Saúde Já se há alguma dessas vacinas em atraso na sua carteira de vacina ou na do seu filho. Basta entrar em “Carteira de Vacinação” e depois da aba “Pendentes”.

Vacina contra a gripe (influenza) – disponível para pessoas acima de 6 meses de idade.

Vacina contra a covid-19 – primeira dose, segunda dose, primeiro reforço e segundo reforço (veja aqui e aqui quais os públicos já convocados e o intervalo mínimo entre as doses).

Unidades abertas neste sábado (11/6) para Dia D de vacinação

Horário: das 9h às 17h

Distrito Sanitário Bairro Novo

US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Boqueirão

US Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

Distrito Sanitário Boa Vista

US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chochorro, 314 – Bairro Alto

Distrito Sanitário Cajuru

US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

Distrito Sanitário CIC

US Cândido Portinari

Rua Durval Leopolpo Landal, 1529 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Matriz

US Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário Pinheirinho

US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Portão

US Santa Quitéria II

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

Distrito Sanitário Santa Felicidade

US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário Tatuquara

US Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara